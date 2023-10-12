Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит Бишкек для участия в саммите СНГ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит с рабочим визитом Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На саммите будут рассмотрены вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах, говорится в сообщении.

Главы государств СНГ также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.

По итогам заседания намечено принятие ряда соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества