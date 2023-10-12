В секторе Газа погибли 11 сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев

- Азия и мир, политика
- 11:55, 12 октября 2023
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CentralAsia (CA) - В результате израильских авиаударов погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.
Погибшие — пять учителей, гинеколог, инженер, психолог, а также трое сотрудников вспомогательного аппарата.
«Некоторые были убиты в своих домах вместе со своими семьями. БАПОР скорбит о потерях вместе с нашими коллегами и семьями», — заявили в организации.
В свою очередь Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) заявила, что погибли пятеро ее членов — четверо в Газе и один в Израиле.
Атаки «Хамаса» по территории Израиля начались 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее Израиль сообщил о переходе в состояние войны.
По последним данным со стороны Израиля погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа погибли 1,2 тыс. человек. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».