Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе. Ликвидировали высокопоставленного офицера, - ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля в ночь на 12 октября сообщила о масштабных ударах по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.

Позднее пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что израильские военные нанесли удары по элитным силам боевого крыла ХАМАС «Нохба» и их оперативным командным центрам, которые использовались для наземного нападения на Израиль.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что ударам подверглись десятки объектов. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус уточнил, что израильские военные, в числе прочего, нанесли удары по сети туннелей ХАМАС в секторе Газа, пишет «Би-би-си».

Также в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар по резиденции высокопоставленного боевика в военно-морских силах ХАМАС Мухаммада Абу Шамле, которая использовалась для хранения оружия. По данным военных, Абу Шамле был убит.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил журналистам, что ночью также был убит боевик Мустафа Шанин, который снимал и транслировал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

По данным корреспондента «Аль-Джазиры», работающего в Газе, пишет «Гаарец», в результате обстрела за два часа погибли 33 человека.

С 22:00 11 октября, пишет The Times of Israel, Израиль не подвергался ракетным обстрелам. Издание предположило, что ХАМАС сохраняет свои запасы оружия до начала израильской наземной операции в секторе Газа.

Атаки «Хамаса» по территории Израиля начались 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее Израиль сообщил о переходе в состояние войны.

По последним данным со стороны Израиля погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа погибли 1,2 тыс. человек. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».