Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль

Энтони Блинкен (слева) // Reuters

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, сообщила газета The Jerusalem Post. Портал Al-Arabiya уточнил, что его самолет приземлился в Тель-Авиве.

Госдепартамент анонсировал визит Блинкена в Израиль и Иорданию 11-13 октября. Он встретится с высокопоставленными чиновниками стран Ближнего Востока и «подтвердит солидарность США с правительством и народом Израиля».

Как пишет Reuters, вопросами визита станут освобождение заложников, которых похитили боевики палестинского движения, и безопасный вывоз мирных жителей сектора Газа в преддверии возможного наземного вторжения израильских войск.

На 13 октября запланирована встреча Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Атаки «Хамаса» по территории Израиля начались 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Позднее Израиль сообщил о переходе в состояние войны.

По последним данным со стороны Израиля погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа погибли 1,2 тыс. человек. 10 октября Минобороны Израиля заявило о переходе к «полномасштабному наступлению».