В Афганистане открыли первый участок канала Кош-Тепа на границе с Узбекистаном

Кош Тепа

CentralAsia (CA) - В северной афганской провинции Балх прошла церемония ввода в эксплуатацию первого участка канала Кош-Тепа, расположенного на границе с Узбекистаном. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как заявил на церемонии заместитель главы правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», Абдул-Гани Барадар, запуск канала Кош-Тепа необходим его стране для управления водными ресурсами.

Представители талибов в своих выступлениях попросили страны центральноазиатского региона, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу строительства указанного канала.

Длина первого участка Кош-Тепа составляет 108 км, его строительство завершилось на 8 месяцев раньше запланированного срока. Общая протяженность канала, который будет отводить воду из Амударьи, составит 285 км.

Между тем, директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев высказал опасения по поводу усиления напряженности в связи с возможной нехваткой воды для стран Центральной Азии после ввода в строй Кош-Тепа. Он напомнил, что страны региона делят воду согласно квотам, согласованным в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Однако Афганистан, где берет свое начало Амударья, никакими соглашениями не ограничен и может забирать воду без оглядки на соседние страны.

В сентябре на саммите Международного фонда спасения Арала эти опасения озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он предложил привлечь Афганистан в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.

В ответ на это глава министерства водных ресурсов и энергетики в правительстве талибов Абдул-Латиф Мансур заявил, что нынешние власти Афганистана не ограничены какими-либо соглашениями по поводу забора воды из Амударьи.

«Обеспокоенность Шавката Мирзиёева по водам Амударьи и каналу Кош-Тепа была бы уместна, если бы были нарушены обязательства по договору. Но в данном случае мы никаких обязательств не принимали. Договора нет. Потому делаем то, что считаем нужным», — сказал Мансур.

Кош Тепа