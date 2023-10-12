Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан. Фото, видео

Ильхам Алиев, Акылбек Жапаров

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств СНГ, который пройдет 13 октября.

В международном аэропорту «Манас» в честь него был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встретил председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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