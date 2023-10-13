Президент Хурэлсух выступил на монгольско-французском бизнес-форуме

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, находящийся с государственным визитом во Французской Республике, выступил с речью на монголо-французском бизнес-форуме 12 октября 2023 года.

Во вступительной речи Хурэлсух выразил глубокую признательность монгольским и французским предпринимателям и предпринимателям, принявшим участие в Форуме, направленном на расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«В настоящее время в Монголии зарегистрировано 66 французских компаний, около 80 процентов их инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. Мы считаем, что сегодняшний Бизнес-форум важен для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами».

«Правительство Монголии проводит комплексные правовые и институциональные реформы в инвестиционной политике, следуя принципу «достоверного и надежного партнера», для улучшения инвестиционного климата и защиты интересов инвесторов. В частности, вновь создано Министерство экономики и развития».

Президент отметил, что особое внимание в дальнейшем будет уделяться совершенствованию правовой среды для иностранных инвестиций в Монголии и созданию инвестиционного климата для стабильной деятельности инвесторов. Также президент Хурэлсух подчеркнул, что в Монголии стабильная налоговая среда, а налоговые ставки относительно ниже по сравнению с другими странами региона. На сегодняшний день Монголия заключила двустороннее соглашение о защите и поощрении иностранных инвестиций с 43 странами и соглашения об избежании двойного налогообложения с 26 странами».

Соглашение о защите и поощрении иностранных инвестиций было заключено с Французской Республикой в 1991 году, а в 1996 году – Договор об избежании двойного налогообложения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения