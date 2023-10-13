Премьер-министр Монголии поручил активизировать подготовку к зиме

CentralAsia (MNG) - В ходе очередного заседания Правительства Монголии 12 октября 2023 года министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох представил на заседании Кабмина ход подготовки теплоэлектростанций и энергокомпаний к зиме 2023-2024 годов. Министру энергетики поручено активизировать подготовку энергетической отрасли к зиме и обеспечить ее завершение в запланированные сроки. На сегодняшний день подготовка энергетики к зиме находится на уровне 85 процентов.

Запасы ТЭС составляют 526,4 тыс. тонн угля и 1569 тонн мазута. В сутки производится в среднем 2300 тонн улучшенных угольных брикетов, в резерве имеется 118 234 тонн улучшенных брикетов, 175 006 тонн промпродукта и 730 тонн связующего. Энергетика Монголии будет находиться в зимнем режиме с 16 сентября 2023 года по 15 мая 2024 года. Максимальная электрическая нагрузка зимой 2023-2024 годов ожидается на уровне 1567 МВт. Интегрированная энергетическая система будет работать на полную мощность.

По итогам восьми месяцев 2023 года потребление электроэнергии в Монголии составило 7 011,6 млн кВтч, что на 422,9 млн кВтч или 6,4 процента больше, чем в предыдущем году.

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