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Агентство развития детей и молодежи Монголии было переименовано

CentralAsia (MNG) -  Агентство развития детей и молодежи было переименовано в Главное управление развития и защиты детей и семьи.

Также будет обсужден и внесен в парламент законопроект о пересмотре Закона о защите детей. Кроме того, в следующем году бюджет на защиту детей увеличивается до 14,3 млрд тугриков. За последние три года бюджет был зафиксирован в размере 8 миллиардов тугриков, на которые было построено временное убежище. Некоторые дети остаются во временных приютах до двух месяцев. В этот период каждый временный приют доставляет детей в школу и детский сад на своем автобусе и оплачивает все расходы, начиная с обеспечения их едой и напитками.

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