Ван И встретился с заместителем премьер-министра Монголии Амарсайханом Сайнбуяном

Ван И, Амарсайхан Сайнбуян // Chinese Foreign Ministry

CentralAsia (MNG) - На полях III Китайского Сизанского Трансгималайского форума международного сотрудничества член Политбюро ЦК КПК, руководитель аппарата ЦК КПК Ван И встретился с заместителем премьер-министра Монголии Амарсайханом Сайнбуяном.

Ван И сказал, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, связанными горами и реками и разделяющими счастье и горе, и что две страны поддерживают тесное взаимодействие, как посещение родственников. Ван И приветствовал президента Хурэлсух Ухнаа, принявшего участие в форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Китае по приглашению председателя Си Цзиньпина. В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией, 30 лет со дня установления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также 10 лет со дня визита председателя Си Цзиньпина в Монголию. Китай готов работать с Монголией, чтобы совместно планировать обмены на высоком уровне и приоритетные области сотрудничества, способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и в дальнейшем подавать хороший пример отношений между соседними странами. Обе стороны должны следовать указаниям важного консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран, придерживаться уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, уважать соответствующие основные интересы и основные проблемы, укреплять взаимное доверие, расширять общение, решительно продвигать устойчивое и устойчивое развитие китайско-монгольских отношений в новую эпоху, а также всестороннее и предметное содействие построению сообщества единой судьбы между двумя странами.

Амарсайхан Сайнбуян поздравил Китай с успешным проведением 3-го Китайского Сизанского Трансгималайского форума международного сотрудничества и с важными достижениями, достигнутыми в Сизанге, и выразил готовность укреплять межличностные и культурные обмены и общение в этой области. охраны окружающей среды с Сизаном.

Амарсайхан заявил, что монголо-китайские отношения поддерживают тесную динамику развития, сотрудничество в различных областях постоянно углубляется, и, в частности, экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами сыграло важную роль в экономическом развитии Монголии. Монголия глубоко удовлетворена развитием монголо-китайских отношений, полностью уверена в будущем двусторонних отношений и будет продолжать придерживаться дружественной политики в отношении Китая, уважать основные интересы друг друга и постоянно поднимать двусторонние отношения на новую высоту.

Монголия придает большое значение участию президента Хурэлсух Ухнаа в форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» в Китае и считает, что это значительно укрепит сотрудничество между двумя странами в рамках «Пояса и пути».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения