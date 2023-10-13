Мэр Парижа нанесла визит вежливости Президенту Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 11 октября мэр столицы Франции Парижа г-жа Анн Идальго нанесла визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как городское планирование, пробки на дорогах, загрязнение воздуха и озеленение.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подчеркнул важность обмена опытом решения проблем, влияющих на комфортную и безопасную жизнь жителей столицы, и выразил поддержку сотрудничеству двух столиц в этой сфере.

Анн Идальго, мэр Парижа, столицы Французской Республики, заявила, что будет работать над поддержкой культурных связей между двумя городами.

Президент Монголии выразил уверенность, что 33-е летние Олимпийские игры «Париж-2024», символ человеческого единства, будут проведены достойно, и пожелал успехов мэру города Анну Идальго.

Анн Идальго — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года). Первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города. В 2022 году баллотировалась в Президенты Франции от Социалистической партии, но по итогам первого тура заняла 10-е место из 12-ти кандидатов.

Она родилась 19 июня 1959 года в испанском городе Сан-Фернандо, однако уже в 1961 году вместе с родителями, Антонио и Мари Идальго, переехала во Францию, поселившись в Лионе.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения