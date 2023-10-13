Состоялась встреча с представителями Хух-Хото

CentralAsia (MNG) - Заместитель губернатора, отвечающий за социальный сектор, зеленое развитие, а также загрязнение воздуха и окружающей среды Төмөртөмөө Зундуй встретился с представителями во главе с заместителем мэра Хух-Хото Внутренней Монголии Китайской Народной Республики Чжан Цзифеем. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между двумя городами.

Заместитель губернатора столицы Төмөртөмөө Зундуй подчеркнул, что в прошлом дружеские отношения и сотрудничество между двумя городами расширились в сферах торговли, экономики, культуры, образования, здравоохранения и туризма, и выразил готовность столицы продолжать эти отношения и сотрудничать по многим направлениям. Представители Хух-Хото выразили просьбу о сотрудничестве во многих областях, начиная с увеличения зеленых насаждений в столице.

10 декабря 1991 года Улан-Батор подписал Меморандум о взаимопонимании с Хух-Хотом об установлении побратимских отношений. В 2021 году по случаю 30-летия установления побратимских отношений мэры двух городов подписали новый Меморандум о взаимопонимании о расширении дружественных связей и сотрудничества.

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