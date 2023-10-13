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В Бишкеке прошла встреча Путина и Алиева
Ильхам Алиев, Владимир Путин в Бишкеке
Ильхам Алиев, Владимир Путин в Бишкеке

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке. Одной из главных тем беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе, где 19-20 сентября азербайджанская армия проводила военную операцию.

Во вступительной речи, которая опубликована на сайте Кремля, Путин сказал, что «вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха», а следом добавил «есть и другая повестка, она достаточно обширная». Российский лидер предложил Алиеву «поговорить по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов».

Путин предложил сначала провести встречу в расширенном формате, а затем переговорить с Ильхамом Алиевым «с глазу на глаз».

Президент Азербайджана во вступительной части отметил «впечатляющие результаты» проектов двух стран в сфере товарооборота, промышленности и транспорта. Затем Алиев предложил «пройтись по региональной тематике и вопросам безопасности».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и размещение российских миротворцев в регионе. Он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Кыргызстан не приедет, однако его контакты с Россией сохраняются.

Владимир Путин и Ильхам Алиев прибыли в Бишкек для участия в саммите глав государств СНГ.

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