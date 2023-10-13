Израиль приказал жителям севера сектора Газа покинуть его в ближайшие 24 часа, - ООН

CentralAsia (CA) - ООН получила информацию о том, что Израиль приказал жителям северной части сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов, сообщил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик.

«ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден, во избежание превращения и без того трагической ситуации в катастрофическую», – сказал он.

По данным ООН, приказ, который поступил около полуночи в пятницу, затрагивает примерно 1,1 млн человек – половину населения всего сектора Газа. На севере сектора находится густонаселенный город Газа.

Он сказал, что израильские военные проинформировали работающих в Газе представителей ООН, что распоряжение также распространяется на всех сотрудников организации и тех, кто находится в ее помещениях, включая школы и больницы.

«ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий», – добавил Дюжаррик.

Как отмечает Reuters, возле сектора Газа «скопились» израильские танки перед запланированным наземным вторжением с целью уничтожения ХАМАС. Axios также пишет о «неизбежной» наземной операции Израиля в регионе.

ЦАХАЛ продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября, когда боевики движения ХАМАС вторглись в южные регионы Израиля. Спустя сутки Израиль официально перешел в состояние войны: в стране ввели режим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов.

10 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс.