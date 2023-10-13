В Швеции поджигателю Корана впервые вынесли приговор за разжигание межэтнической ненависти

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CentralAsia (CA) - Впервые в истории Швеции суд вынес приговор мужчине, который сжёг Коран. Его признали виновным в разжигании межэтнической ненависти и приговорили к условному сроку и штрафу, сообщает «Би-би-си».

Окружной суд Линчёпинга в центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в «агитации против этнической группы», заявив, что его действия «нацелены на мусульман, а не на ислам как религию» и «вряд ли можно сказать, что их целью была объективная и беспристрастная дискуссия».

В сентябре 2020 года подсудимый записал видеоклип возле собора Линчёпинга, на котором было показано, как он сжигает на гриле завернутый в бекон Коран, над которым прикреплена надпись с уничижительным замечанием в адрес пророка Мухаммеда. Видео мужчина опубликовал в соцсетях.

Это – первый случай, когда сожжение Корана привело к судебному приговору в Швеции. Ранее шведская прокуратура не выдвигала обвинений против подобных протестов, заявляя, что эта акция подпадает под законодательство о свободе слова и самовыражения.

Летом 2023 года несколько публичных акций с Кораном в Швеции и Дании вызвали возмущение среди мусульман и стали поводом для дипломатических демаршей со стороны нескольких мусульманских стран. Правительства Дании и Швеции решили ввести запрет на сожжение Корана.