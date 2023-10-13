ООН: более 423 тыс. жителей сектора Газа покинули дома

CentralAsia (CA) - Количество внутренне перемещенных лиц (вынужденно покинувших дома из-за боевых действий) в секторе Газа достигло 423 378 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Более 2,5 тыс. домов в Газе уничтожены или повреждены настолько, что в них невозможно жить, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, минимум 88 образовательных учреждений подверглись ударам. «Около 23 тыс. других домов получили умеренные или незначительные повреждения»,— рассказал он на брифинге.

ООН также выступила с призывом о выделении 294 млн долларов для удовлетворения неотложных потребностей жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Эти средства планируется направить для оказания помощи более чем 1,2 млн человек на этих территориях, заявило OHCA.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Израиль перекрыл подачу в сектор Газа электричества и воды и отказывается ее возобновлять до тех пор, пока «Хамаса» не вернет пленных. ООН критиковала действия израильских властей.