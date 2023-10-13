Илон Маск подключит к интернету Starlink две тысячи школ в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Компания Starlink предпринимателя и инженера Илона Маска планирует подключить к интернету 2 тыс. казахстанских сельских школ, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«По предварительной договоренности с компанией Starlink при помощи технологии SpaceX планируется подключение 2000 сельских школ к интернету», – говорится в сообщении.

Отмечается, что директор по бизнес-операциям Starlink в SpaceX Лорен Дрейер Лаурен предложил сотрудничество по подключению интернета в школах Казахстана на площадке Digital bridge в Астане.

«О дальнейших этапах договоренностей сообщим дополнительно», – пообещали в министерстве.

Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы были успешно запущены 22 февраля 2018 года, а предоставлять коммерческие услуги доступа к интернету через Starlink SpaceX начала в октябре 2020 года.

Для подключения к сети пользователю нужно приобрести специальный комплект, состоящий из антенны-тарелки, штатива и роутера стоимостью около $500. Кроме того, пользователь должен платить ежемесячную абонентскую плату в размере $99.

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