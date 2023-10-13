Казахстан надеется покрыть внутренний дефицит газа за счет поставок из России

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CentralAsia (KZ) - Казахстан рассчитывает покрыть прогнозируемый внутренний дефицит газа за счет поставок из России, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, передает «Интерфакс».

«В настоящее время мы наблюдаем устойчивый рост потребления газа внутри страны, связанный с развитием индустриальных проектов, строительства объектов энергетики. (...) В целом, этот комплекс мероприятий ведет к тому, что мы в какой-то момент вынуждены будем сократить наши объемы экспорта газа в Китай и до момента ввода перерабатывающих мощностей принимать газ из России», - сказал он журналистам в парламенте.

«Завершение этих проектов (индустриальных) планируется в горизонте 2028-2029 годов. То есть, до момента ввода этих мощностей мы имеем возможность принять дополнительный объем газа из России, который позволит покрыть потребности нашей экономики», - уточнил он.

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