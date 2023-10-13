Владимир Путин встретился с Эмомали Рахмоном. Видео

- Азия и мир, политика
- 13:22, 13 октября 2023
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- Обновлено: 13:25, 13 октября 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.
«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются»,— обратился Владимир Путин к таджикскому коллеге в начале встречи.
Рахмон, в свою очередь, заявил, что намерен обсудить с российским президентом состояние, перспективы двух стран, международные и региональные вопросы. «Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи»,— заявил он. Он также отметил, что Россия — важный стратегический партнер и союзник Таджикистана.
В Бишкеке 13 октября проходит саммит глав СНГ.