Владимир Путин встретился с Эмомали Рахмоном. Видео

Эмомали Рахмон, Владимир Путин в Бишкеке

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.

«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются»,— обратился Владимир Путин к таджикскому коллеге в начале встречи.

Рахмон, в свою очередь, заявил, что намерен обсудить с российским президентом состояние, перспективы двух стран, международные и региональные вопросы. «Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи»,— заявил он. Он также отметил, что Россия — важный стратегический партнер и союзник Таджикистана.

В Бишкеке 13 октября проходит саммит глав СНГ.