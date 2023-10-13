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Мирзиеев провел переговоры с Лукашенко в Бишкеке
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев в Бишкеке
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев в Бишкеке

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита СНГ, который проходит в Бишкеке встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента РУз.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки.

«Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений. Растут показатели взаимного товарооборота, продолжается реализация проектов кооперации в различных отраслях экономики. Регулярно проводятся совместные мероприятия в области культуры, кинематографии и спорта, - говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправительственной комиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси.

Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур.

Был также рассмотрен график предстоящих мероприятий.

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