Глава Пентагона прибыл в Израиль

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль, сообщает The Jerusalem Post.

Ожидается, что Остин встретится с премьером Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить дальнейшие действия и потребности Израиля.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал, что Израиль никогда не останется один, пока существует Америка.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Израиль перекрыл подачу в сектор Газа электричества и воды и отказывается ее возобновлять до тех пор, пока «Хамаса» не вернет пленных.