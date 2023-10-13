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Президент Франции Эммануэль Макрон принял Президента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится с официальным визитом во Франции. 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон принял президента Монголии в Елисейском дворце.

Президента Монголии встретили командир почетного караула и духовой оркестр, играющий марш.

Елисейский дворец — место, где президент ведет свои повседневные дела, и является символом Французской Республики. Заседания правительства проходят каждую среду в «Зале Мюрата» дворца. Во дворце существует традиция приема высокопоставленных представителей иностранных правительств.

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