Президент Франции Эммануэль Макрон принял Президента Монголии
CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится с официальным визитом во Франции. 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон принял президента Монголии в Елисейском дворце.
Президента Монголии встретили командир почетного караула и духовой оркестр, играющий марш.
Елисейский дворец — место, где президент ведет свои повседневные дела, и является символом Французской Республики. Заседания правительства проходят каждую среду в «Зале Мюрата» дворца. Во дворце существует традиция приема высокопоставленных представителей иностранных правительств.
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