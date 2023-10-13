Аэропорты 4 аймаков будут модернизированы в соответствии с международными стандартами

CentralAsia (MNG) - Программа действий правительства Монголии на 2020-2024 годы включает продолжение либерализации воздушного транспорта, создание конкуренции, увеличение количества и маршрутов рейсов, улучшение использования местных аэропортов.

Также политика долгосрочного развития «Видение 2050» предусматривает, что «аэропорты некоторых аймаков будут преобразованы в аэродромы и комплексы обслуживания пассажиров с возможностью приема самолетов 4С, поддержки туризма и внешней торговли».

В рамках этой цели Постановлением Правительства Монголии №253 от 2023 года увеличена пропускная способность аэропортов «Чойбалсан» в аймаке Дорнод, «Ховд» в аймаке Ховд, «Мөрөн» в аймаке Хубсугул и «Гурван-Сайхан» в аймаке Өмнөговь. Было решено реализовать проект увеличения пропускной способности этих аэропортов и приведения их в категорию 4С в соответствии с международными стандартами по типу концессии «проектирование-разработка-реконструкция-использование-передача».

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