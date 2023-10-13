«Отвратительно, омерзительно». Путин прокомментировал скандал с ветераном ВМВ в парламенте Канады

CentralAsia (CA) - Важно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущения ее фальсификации, сообщил президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Саммит проходит в Бишкеке под председательством президента Кыргызтана Садыра Жапарова.

Он отметил, что молодежь должна знать объективную информацию о достижениях народов во времена Советского союза, о героических подвигах отцов, дедов, прежде всего в годы Великой Отечественной войны, следует и далее предпринимать меры по поддержке и социальной защиты ветеранов.

«Мы вместе широко отметим грядущую 80-ю годовщину великой победы. Напомню, что решением лидеров стран СНГ 2025 год объявлен в содружестве Годом 80-летия Победы в ВОВ, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. но. Для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть вот эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС … (Ярослав Хунка) Это просто отвратительно. При том, что спикер парламента прямо сказал что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских. Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. Так теоретически можно представить, что и канадцев убивал. Потому что Канада, как известно, входила в антигитлеровскую коалицию. Ну совсем же отвратительным было смотреть, когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Ну это просто омерзительно. Надеюсь, в наших странах ничего и никогда подобного не произойдет», - сказал он

Для этого, как считает Путин, историю надо знать. «Спикер парламента сказал же, что человек воевал во время войны против русских. Надо же знать кто воевал против русских воевал во время войны и тут же называет его героем Канады и Украины. Бред какой-то просто», - сказал президент России.

«К сожалению, это происходит. Мы с вами говорим об этом, а в европейских странах, в тех же Штатах никто об этом не знает. Там проскочила информация, там тут же приглушили ее. Если так будут относиться, то мы дождемся возрождение нацизма в глобальном масштабе», - добавил он.

Скандал произошел в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. 22 сентября после речи Зеленского и в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо в парламенте Канады чествовали 98-летнего Ярослава Хунку - как украинского ветерана времен Второй мировой войны. Спикер Энтони Рота назвал его героем, ему аплодировали стоя. Позже выяснилось, что Хунка служил в рядах дивизии СС «Галиция».