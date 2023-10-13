ХАМАС сообщил о запуске 150 ракет по израильскому Ашкелону

CentralAsia (CA) - Палестинская группировка ХАМАС выпустила 150 ракет по израильскому городу Ашкелон, целью обстрела стал и аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом сообщило в телеграм-канале «Бригад Аль-Кассама», военного крыла организации.

Удары нанесены «в ответ на перемещение гражданского населения и нападения на него», пояснили в ХАМАС.

Минувшей ночью авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по 750 объектам ХАМАС на севере сектора Газа.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Израиль перекрыл подачу в сектор Газа электричества и воды и отказывается ее возобновлять до тех пор, пока «Хамаса» не вернет пленных.