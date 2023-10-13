В Казахстан возобновили подачу воды из Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Из ранее закрытого для Казахстана Кировского водохранилища в Жамбылскую область снова поступает вода, об этом на брифинге сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, передает Informburo.kz.

Министр рассказал, что на последнем Межправительственном совете Казахстана и Кыргызстана с руководителем Министерства сельского хозяйства и службы водных ресурсов Кыргызстана была достигнута договорённость о возобновлении поступления воды в Казахстан из Кировского водохранилища.

«Мы встретились с руководителями Министерства сельского хозяйства и службы водных ресурсов Кыргызской Республики и договорились актуализировать действующие условия на открытие Кировского водохранилища. В настоящее время из водохранилища перекачивается 12 кубометров воды, аккумулируется вода в водохранилища Жамбылской области», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации.

Он объяснил, что в течение двух месяцев, пока доступ был закрыт, на водохранилище шло поступление воды, которую теперь будет получать Казахстан.

Ранее в Кыргызстане подписали протокол о приостановлении подачи воды в Казахстан с 10 августа 2023 года. Бывший министр экологии РК Зульфия Сулейменова сообщила, что водные ресурсы в Кировском и Орто-Токойском водохранилищах, расположенных в Кыргызстане, фактически исчерпаны.

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