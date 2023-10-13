Казахстан против террористических методов, - Токаев о ситуации на Ближнем Востоке

Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое состоялось в Бишкеке. В своей речи он затронул палестино-израильский конфликт, сообщает Акорда.

«Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать», – заявил он.

На фоне нынешнего застоя в Совете безопасности ООН Токаев считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

«В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств», – сказал президент.

Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств», – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

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