Премьер Монголии принял посла Китая в Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 11 октября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики Шэнь Миньцзюаня.

В начале встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ поздравил посла Шэнь Миньцзюань с официальным вступлением в должность и пожелал ей всего наилучшего в ее новых обязанностях.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что отношения и сотрудничество между Монголией и Китаем интенсивно развиваются во всех сферах на основе Всеобъемлющего стратегического партнерства.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ выразил уверенность, что новоназначенный посол Шэнь Миньцзюань будет активно работать над реализацией договоренностей, достигнутых главами государств двух стран, включая увеличение товарооборота между Монголией и Китаем и ускорение строительства железных дорог, соединяющих все приграничные порты и Экономический коридор Китай-Монголия-Россия. Он также подчеркнул важность развития сотрудничества в новых областях, таких как электронная экономика, умный город и зеленое развитие.

Посол Шэнь Миньцзюань пообещала приложить все усилия во время своего пребывания в должности для углубления отношений и сотрудничества между Монголией и Китайской Народной Республикой и реализации соглашений, достигнутых главами государств двух стран, с упором на достижение результатов в короткие сроки. времени. Она сообщила, что будет работать оперативно, уделяя повышенное внимание крупным проектам, обсуждавшимся в прошлом, таким как соглашение о кредите гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн и вопросы подключения пограничных портов.

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