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Израиль атаковал объект движения «Хезболла» на юге Ливана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана. В Telegram-канале ЦАХАЛа утверждается, что это стало ответом на «проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль» и на атаку беспилотником. Израиль, как говорится в сообщении, «перехватил проникший воздушный объект и огонь по беспилотнику».

Заместитель лидера ливанского движения «Хезболла» (поддерживается Ираном) Наим Кассем ранее заявил о готовности его организации присоединиться к палестинскому движению «Хамас» в войне с Израилем. С аналогичным заявлением выступил представитель группировки «Ансар Алла» (хуситы).

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