Во Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

CentralAsia (CA) - Власти Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, сообщает офис премьер-министра Элизабет Борн.

Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности страны, в котором принял участие президент Эммануэль Макрон.

О нападении преступника с ножом на учебное заведение стало известно 13 октября. Ранения получил 50-летний учитель французского языка, он не выжил, еще один педагог попал в реанимацию, был ранен и охранник.

Напавшим оказался Мохамед Могоучков 2003 года рождения, имеющий чеченское происхождение, он учился в этой школе. Также стало известно, что его ранее уже подозревали в радикальном исламизме, он был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его прослушивали и устанавливали над ним надзор. Его семью пытались выдворить из Франции еще в 2014 году.