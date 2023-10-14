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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС, который выдал ордер на арест Путина
Ваагн Хачатурян
Ваагн Хачатурян

CentralAsia (CA) -  Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте администрации президента.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда»,— говорится в сообщении.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» из Украины.

1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписан страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован. 3 октября парламент Армении его ратифицировал.

МИД Армении утверждал, что таким образом хочет привлечь к ответственности Азербайджан. Кремль назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский статут МУС.

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