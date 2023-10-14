Армия Израиля утверждает, что убила главу воздушных сил ХАМАС. Он руководил боевиками при атаке на страну

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в результате удара по сектору Газа 13 октября убит глава воздушных сил палестинского движения ХАМАС Мерад Абу Мерад.

Высокопоставленный член ХАМАС, как утверждается, погиб при ударе истребителей ЦАХАЛ по оперативному штабу в Газе, откуда группировка управляла своей воздушной деятельностью.

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что Мерад Абу Мерад «во время субботней бойни в значительной степени отвечал за руководство террористами», среди которых были и боевики, проникшие в Израиль с воздуха на парапланах.

Армия обороны Израиля добавила, что в результате «широкомасштабных ударов» по множеству целей в секторе Газа в ночь на 14 октября убиты десятки боевиков элитного подразделения спецназа ХАМАС «Нухба». Боевики «Нухбы», сказано в заявлении ЦАХАЛ, «были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль» 7 октября. Убит командир роты «Нухба» Али Кади, который «возглавил террористическую атаку на израильские поселения у сектора Газа» в прошлые выходные, сообщили в армии Израиля.