Главы федеральных земель Германии выступили за ограничение миграции

// DW

CentralAsia (CA) - Главы федеральных земель Германии по итогам конференции 13 октября обратились к федеральному правительству с требованием ограничить миграцию, а также выделить значительно больше денег на уход и размещение беженцев, пишет DW.

«Мы придерживаемся гуманитарных стандартов нашей страны. Но в дополнение к гуманности в качестве второго ориентира необходимо добавить порядок. Миграция не должна происходить беспорядочно. Граждане ожидают этого от нас», - заявил председатель конференции, премьер-министр Нижней Саксонии Стефан Вайль (Stephan Weil).

Федеральное правительство обязано устранить «ложные стимулы» для иммиграции, заявил премьер Гессена Борис Райн (Boris Rhein).

В частности, предлагается ускорить процесс принятия решений о предоставления убежища в тех случаях, когда шансы заявителя практически нулевые, рассказал Вайль.

Число беженцев в Германии должно сократиться

В ходе двухдневных переговоров во Франкфурте-на-Майне главы земель приняли совместную декларацию о политике в отношении беженцев. В ней они, в том числе подчеркнули, что Германия и Европа не должны становиться местом убежища для членов радикального исламистского движения ХАМАС, которое ЕС, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, или их сторонников.

Главы земель заявили о «широком политическом согласии» касательно того, что число беженцев, принимаемых в Германию, должно значительно и устойчиво сократиться, сообщает агентство KNA.

В этом 2023 году ожидается, что в ФРГ приедут свыше 300 тыс. человек - на 60 тыс. больше, чем в прошлом году, отмечает агентство. Особенно серьезная нагрузка на федеральные земли и муниципалитеты ложится из-за почти миллиона беженцев из Украины.

Земли просят дополнительное финансирование для размещения беженцев

По итогам конференции главы земель подтвердили свое требование выделить значительно больше денег на уход и размещение беженцев. Федеральное правительство должно сделать здесь существенные шаги, это ясно, заявил премьер-министр Гессена Райн.

Федеральное правительство должно выделить на эти нужды 1,25 млрд евро в год и не менее 10,5 тыс. евро на каждого мигранта, подсчитали участники конференции.

Встреча глав земель с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) запланирована на 6 ноября.