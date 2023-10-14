Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля заявила, что готова расширить военные действия против группировки ХАМАС, напавшей на страну.

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию», — сообщила пресс-служба армии Израиля.

Сейчас силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли.

Армия обороны Израиля добавила, что в последние несколько дней подразделения получили оборудование, необходимое для ведения боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече с солдатами у границы с сектором Газа сказал, что «следующий этап наступает», пишет The Jerusalem Post.

Вечером 14 октября армия Израиля заявила, что «наносит широкомасштабные удары» по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.

ХАМАС напал на Израиль неделю назад, 7 октября. Боевики убили сотни человек и взяли в заложники больше 120 мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить удары по объектам ХАМАС в Газе, где живут больше миллиона человек. В результате палестино-израильского конфликта, по последним данным, погибли не менее 1300 жителей Израиля и более двух тысяч жителей сектора Газа.

Израильские военные 13 октября призвали жителей Газы эвакуироваться на юг сектора и дали на это 24 часа. Правозащитные и гуманитарные организации заявили, что в столь короткий срок нельзя эвакуировать миллионный город. Утром 14 октября срок эвакуации продлили до вечера этого дня. По данным ООН, за сутки свои дома в Газе покинули десятки тысяч человек.

ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать заявление армии Израиля. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил 14 октября, что жители сектора Газа не станут бежать и укрываться в Египте.