The New York Times: Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за погоды

CentralAsia (CA) - Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в эти выходные, но перенес ее в том числе из-за погоды, сообщили источники The New York Times (NYT).

По данным газеты, Израиль направит на захват города Газа десятки тысяч военных, танки, саперов и спецназ. Целью также ставится уничтожение высшего политического и военного руководства «Хамаса».

Облачность стала одной из причин смещения сроков начала операции. Как отмечает NYT, погодные условия «затруднили израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха».

Как пишет NYT, операция может стать крупнейшей со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года и может на месяцы ввергнуть страну в «пучину кровавых городских боев» на небольшой территории с населением свыше 2 млн человек. Как отмечает газета, неясно, что Израиль планирует делать после захвата Газы и что именно подразумевается под уничтожением руководства «Хамаса».

В Израиле, по данным NYT, не исключают, что «Хамас» будет убивать заложников, использовать гражданское население в качестве живого щита и устраивать ловушки. Собеседник газеты в палестинском движении рассказал, что они намерены устроить засады в тоннелях.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата некоторых населенных пунктов палестинцами. Израиль после восстановления контроля над своими территориями начал подготовку к наземной операции. Он устроил блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг за короткий срок. Из-за атак Израиля и «Хамаса» погибли и пострадали тысячи человек с обеих сторон.