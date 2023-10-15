Президент Таджикистана выступил на саммите глав СНГ

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 13 октября выступил на заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В ходе встреч в узком и расширенном составах главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках Содружества и обменялись мнениями по международной и региональной тематике, сообщает пресс-служба президента РТ.

Президент выразил готовность и далее прилагать необходимые усилия для наполнения повестки СНГ практическим содержанием и высказал соображения по перспективам дальнейшего развития объединения.

Глава государства выразил уверенность, что принимаемые в ходе саммита решения придадут дополнительный импульс многостороннему сотрудничеству по всем направлениям взаимодействия в рамках Содружества.

Эмомали Рахмон отметил, что в нынешних условиях государства-участники СНГ сталкиваются с вызовами экономической безопасности и усиления рисков для национальных экономик. В этой связи была отмечена важность поступательной реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

«При выполнении экономической стратегии Содружества необходимо учитывать как имеющийся у государств-участников ресурсный, производственный и финансовый потенциал, так и геоэкономическая и геополитическая ситуация в регионе и мире», — заявил таджикский лидер.

Он отметил, что актуальными направлениями в рамках объединения остаются вопросы продвижения «зелёной экономики», особенно «зелёной энергетики», а также проблематика изменения климата. В этом контексте была подтверждена нацеленность Таджикистана и далее продвигать водно-климатическую повестку на глобальном уровне и выражена надежда на дальнейшее конструктивное взаимодействие стран-участниц СНГ в этих направлениях, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон отметил готовность Таджикистана принять в следующем году в республике Пятый форум учёных государств-участников СНГ.

В центре выступления президента РТ были масштабы усиления вызовов и угроз безопасности.

Внимание было акцентировано на важности продолжения практической реализации решений и документов, принятых в рамках объединения в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, киберпреступностью и другими проявлениями трансграничной организованной преступности, а также отмечена необходимость принятия мер по дальнейшему укреплению нормативно-правовой базы СНГ в сфере безопасности.

По итогам очередного заседания Совета глав государств СНГ были приняты 15 решений и документов. Председательство в объединении перешло к Российской Федерации.

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