В Монголии зарегистрировано 66 французских компаний

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 66 французских компаний, около 80% их инвестиций приходится на горнодобывающий сектор.

В ходе монголо-французского бизнес-форума в Париже Президент Хурэлсух Ухнаа заявил, что уделит особое внимание улучшению правовой среды для иностранных инвестиций и созданию стабильных условий работы для инвесторов.

«Товары и продукция, произведенные в Монголии, имеют право на налоговые льготы во многих странах. В частности, в рамках программы Евросоюза GSP+ на рынок Евросоюза без таможенных пошлин может быть выпущено в общей сложности 7200 видов товаров и продуктов», - уточнил президент Хурэлсух в ходе форума.

Считается, что взаимовыгодное сотрудничество между Монголией и Францией, особенно знания, опыт, передовые технологии, инновации и инвестиции Франции, особенно важны для успешной реализации экономической политики, инициатив и национальных движений, реализуемых Монголией.

источник: Middle Asian News

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