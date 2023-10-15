Сирия обвинила Израиль в новом ударе по аэропорту Алеппо

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 15 октября в результате израильского авиаудара был выведен из строя международный аэропорт Алеппо, утверждает Минобороны Сирии.

«Израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб, и он был выведен из строя», — говорится в заявлении министерства.

Армия обороны Израиля официально не сообщала об ударе по сирийскому аэропорту. Однако вечером 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ объявила, что с территории Сирии по Израилю были запущены две ракеты, а в общинах Авней-Эйтан и Альма сработали сирены воздушной тревоги. Израильские военные заявили, что артиллерия нанесла ответные удары по «источнику стрельбы в Сирии».

Аэропорт Алеппо возобновил работу 14 октября. За два дня до этого израильские самолеты нанесли одновременные удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, повредив их взлетно-посадочные полосы. Аэропорт Дамаска по-прежнему не работает.

Как заявляют источники Reuters, удары по аэропортам призваны нарушить иранские каналы поставок в Сирию.

Армия обороны Израиля периодически наносит удары по целям, связанным с находящимися на территории Сирии подразделениями «Хизбаллы», а также по сирийским военным объектам.