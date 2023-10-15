Производство турецких дронов в Казахстане планируют начать в 2024 году

CentralAsia (KZ) - Производство турецких дронов ANKA в Казахстане планируется начать в 2024 году, сообщает atamekenbusiness со ссылкой на менеджера по развитию программ БПЛА Turkish Aerospace UAV ANKA Эрола Огуза.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос размера инвестиций. Огуз подчеркнул, что их цель – не только наладить производство беспилотных летательных аппаратов в Казахстане, но и передать знания казахстанским специалистам.

«Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты», – пояснил Эрол Огуз.

Разговоры о том, что производство турецких БПЛА «АNКА» будет организовано в Казахстане, идут уже несколько лет, напоминает издание.

10 мая 2022 года в Анкаре подписали Меморандум о военно-техническом правительстве между АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и «Turkish Aerospace». Согласно этому документу, в Казахстане на базе дочерней компании «Казахстан Инжиниринг» организуют линию сборки и технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов ANKA.

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