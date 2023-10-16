Состоится совместный концерт «Турецко-монгольская традиционная народная музыка и культурный обмен» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - По случаю 100-летия (Столетие) Тюркской Республики 19-20 октября 2023 года в 19:00 на сцене Улан-Баторского театра состоится совместный концерт «Турецко-монгольский традиционный народный музыкальный культурный обмен».

Мастера народной музыки Университета музыки и изобразительных искусств Анкары в сотрудничестве с Национальным музыкальным хором «Ангарид» Анатолийского театрального ансамбля погрузят монгольского зрителя в чарующую мелодию саза из Анатолийского региона. Концерт будет организован совместно Посольством Турецкой Республики в Монголии и Театральным ансамблем Улан-Батора.

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