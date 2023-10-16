экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоится совместный концерт «Турецко-монгольская традиционная народная музыка и культурный обмен» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  По случаю 100-летия (Столетие) Тюркской Республики 19-20 октября 2023 года в 19:00 на сцене Улан-Баторского театра состоится совместный концерт «Турецко-монгольский традиционный народный музыкальный культурный обмен».

Мастера народной музыки Университета музыки и изобразительных искусств Анкары в сотрудничестве с Национальным музыкальным хором «Ангарид» Анатолийского театрального ансамбля погрузят монгольского зрителя в чарующую мелодию саза из Анатолийского региона. Концерт будет организован совместно Посольством Турецкой Республики в Монголии и Театральным ансамблем Улан-Батора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com