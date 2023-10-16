75 лет гордой истории – традиционная дружба КНДР и Монголии, МИД КНДР

CentralAsia (MNG) - 15 октября 2023 года — знаменательное событие, посвященное 75-летию установления дипломатических отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Монголией.

Тогдашняя Монгольская Народная Республика была второй страной, установившей дипломатические отношения с КНДР, когда она была основана в 1948 году, а бывший Советский Союз был первой. Установление дипломатических отношений послужило важной вехой в развитии дружественных отношений между двумя странами.

Традиционные дружественные связи между КНДР и Монголией были заложены и развиты президентом Ким Ир Сеном и предыдущими руководителями Монголии.

Президент Ким Ир Сен безоговорочно поддержал антиагрессивную борьбу монгольского народа еще в конце 30-х годов, когда японские империалисты концентрировали свои войска в Номонхане (Халхин-Голе) для вторжения в Монголию. Затем он начал смелую операцию по преследованию агрессоров в тылу, сорвав их военные действия по вторжению.

Хотя в 1950-е годы монголам все было скудно и трудно, они оказали безоговорочную поддержку корейскому народу, который вел последнюю фазу войны против США и их вассальных сил, принимая и заботясь о сиротах корейской войны.

После установления дипломатических отношений две страны искренне приветствовали успехи друг друга в государственном строительстве, укрепили двусторонние обмены и сотрудничество. Они также оказали друг другу полную поддержку и поддержку в борьбе своих народов за национальное процветание и развитие.

Президент Ким Ир Сен совершил два раунда визитов в Монголию, провел важные встречи с монгольскими руководителями и проинформировал их о наших линиях построения самоокупающейся национальной экономики, а также об успехах и опыте, приобретенных в ходе этого курса, заложив тем самым прочную основу. для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Знаменитые школы и детские сады Монголии носят августейшее имя президента Ким Ир Сена, внесшего неизгладимый вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами, а монгольские творческие коллективы со всей искренностью посещают каждый апрельский весенний фестиваль искусств дружбы. Все это отражает безграничное почитание монгольского народа перед Президентом Ким Ир Сеном.

Дружба между народами Кореи и Монголии выдержала испытание временем и сейчас развивается в хороших отношениях.

Это полностью соответствует чаяниям и интересам двух народов по дальнейшему укреплению и развитию дружественных отношений между КНДР и Монголией, как того требует новая эпоха.

Наш народ будет продолжать дорожить традиционной дружбой КНДР и Монголии и идти рука об руку с монгольским народом, продолжая и развивая двусторонние отношения.

источник: МИД КНДР

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