Монгольские баскетболисты заняли 1-е место на турнире Большого шлема в Шанхае

CentralAsia (MNG) - Баскетбольный сезон 3х3 продолжается. 15 октября состоялся последний день игр Большого шлема в Шанхае, а чемпионом стала команда Ulaanbaatar из Монголии. В финале они обыграли объединенную команду Сербии и Китая «Лиман» со счетом 21-19.
Таким образом, профессиональная сборная Монголии по баскетболу 3х3 впервые выиграла турнир Большого шлема.
В ходе этого турнира Ulaanbaatar победил Partizan из Сербии, Shinagawa из Японии, Ushi из Китая и Antananarivo из Мадагаскара.
Ранее команда Sansar из Монголии заняла третье место на турнире Большого шлема, установив рекорд страны. Но на этот раз команда Ulaanbaatar одержала победу и укрепила свой успех.
Монгольский игрок Стив Сир назван самым ценным игроком турнира Большого шлема в Шанхае.