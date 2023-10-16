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Монгольские баскетболисты заняли 1-е место на турнире Большого шлема в Шанхае

CentralAsia (MNG) -  Баскетбольный сезон 3х3 продолжается. 15 октября состоялся последний день игр Большого шлема в Шанхае, а чемпионом стала команда Ulaanbaatar из Монголии. В финале они обыграли объединенную команду Сербии и Китая «Лиман» со счетом 21-19.

Таким образом, профессиональная сборная Монголии по баскетболу 3х3 впервые выиграла турнир Большого шлема.

В ходе этого турнира Ulaanbaatar победил Partizan из Сербии, Shinagawa из Японии, Ushi из Китая и Antananarivo из Мадагаскара.

Ранее команда Sansar из Монголии заняла третье место на турнире Большого шлема, установив рекорд страны. Но на этот раз команда Ulaanbaatar одержала победу и укрепила свой успех.

Монгольский игрок Стив Сир назван самым ценным игроком турнира Большого шлема в Шанхае.

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