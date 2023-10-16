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Во время обсуждения бюджета запрещены зарубежные и внутренние командировки депутатов

CentralAsia (MNG) -  На общей сессии Великого Государственного Хурала на этой неделе будет обсуждаться объявление рамок бюджета на 2024 год.

В период обсуждения бюджета приказом спикера парламента депутатам запрещается совершать командировки за границу и внутри страны.

Бюджет будет обсуждаться на следующей неделе. Согласно этому издано распоряжение спикера парламента, с 9 октября по 15 ноября запрещены зарубежные и внутренние командировки, сказал Тогтохсурэн Дуламдорж, глава парламентской группы Монгольской народной партии.

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