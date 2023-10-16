Монголия придает большое значение участию в инициативе «Пояс и путь»

CentralAsia (MNG) - Предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» является крупным проектом, имеющим не только региональное, но и глобальное значение. Об этом в пятницу заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг.

В этом году исполняется 10 лет инициативе «Пояс и путь». По словам монгольского министра, в условиях сегодняшней глобализации транспорт является важнейшим фактором развития отношений во всех областях, таких как торговля, экономика, бизнес, культура, образование и общество.

«Пояс и путь» — очень своевременная и важная инициатива", — сказал СБямбацогт, отметив, что именно поэтому Монголия с самого начала поддерживала инициативу и присоединилась к ней. Эта инициатива, несомненно, является очень масштабным проектом, который важен не только для региона, но и для всего мира, заявил министр, подчеркнув, что за 10 лет с момента присоединения к инициативе Монголия осуществила конкретные мероприятия и проекты в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, в Монголии, по сути, был только один сухопутный маршрут «Алтанбулаг—Улан-Батор—Замын-Ууд», соединяющий Россию-Китай или Азию-Европу. За счет активного участия в инициативе c «Пояс и путь» в 2022 году была введена в эксплуатацию 745-километровая автомагистраль АН-4, соединяющая Россию и Китай и проходящая через западную Монголию, что увеличило количество сухопутных маршрутов Монголия—Китай—Россия до двух.

«Теперь мы намерены увеличить сеть таких магистралей до пяти», — сказал Бямбацогт, заверив, что Монголия придает большое значение участию в инициативе «Пояс и путь».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения