Храм Ядам музея Чойжин-ламы отреставрирован при финансовой поддержке США

CentralAsia (MNG) - Годичный проект по частичной реконструкции храма-музея Чойжин-ламы успешно завершен.

Проект, финансируемый Фондом посла США по защите культурного наследия, был успешно реализован Всемирным фондом памятников, базирующимся в Нью-Йорке, США, в сотрудничестве с Советом искусств Монголии, и был субподрядчиком ООО «Энэржин».

Посол США Ричард Буанган сказал: «Это храм является выражением понимания Монголией важности демократии, свободы религии и независимости», — подчеркнул он в своей речи на церемонии закрытия проекта. «Эти качества являются ценностями, которыми дорожат наши две страны, и мы неустанно работаем над их сохранением».

Храм Ядам был построен позади Главного храма и окружен кирпичной стеной. Он известен как Храм Тайной Мантры и Драгоценного Идола монаха Чойжина. Здесь монах Чойжин Лувсанхайдав практиковал свою тайную мантру. Именно поэтому говорят, что это храм был запрещен для паломников и простых людей.

Храм-музей Чойжин-ламы — храмовый комплекс начала XX века в столице Монголии Улан-Баторе. В настоящее время — действующий музей монгольского религиозного искусства.

В 1875 году шестилетний Богдо-гэгэн VIII прибыл в Монголию вместе со своим младшим братом Лувсанхайдавом (1871—1918). Когда Лувсанхайдаву исполнилось 12 лет, личный учитель Богдо-гэгэна Балданчоймбол решил сделать из него прорицателя и в 1884 году пригласил из Тибета чойжин-ламу Сэтээва для исполнения ритуала нисхождения в ребёнка духа-провидца (чойжин). Совместно с ним ритуал нисхождения исполнил и ургинский лама Лувсанпэлжээ. Главными духами-провидцами, на которых опирался Лувсанхайдав в своей практике, стали Найчин-чойжин, Зэмэр-чойжин и Дорже Шугдэн. Предполагалось, что эти духи станут опорой монгольской государственности и помогут изгнать маньчжурскую власть из Халхи. Сам Лувсанхайдав был известен как поклонник «красной веры» и не придерживался общепринятой в школе гелуг практики целибата, женился.

Вплоть до 1936 года в храме проходили службы, а в 1938 году, во время репрессий духовенства в Монголии храм был закрыт, и, вероятно, был бы снесён, однако в 1940 году по постановлению Учёного комитета Монголии храм было решено оставить в качестве памятника архитектуры. В 1941 году он был взят под защиту государства, а в 1942 году было принято решение использовать помещения храма под антирелигиозный музей (позже — «Музей истории религии»).

Автором большинства проектов строений комплекса, строившегося из дерева, был монгольский архитектор Омбо. В изготовлении ритуальной утвари, в частности изображений-танка, принимал участие будущий основатель современной монгольской живописи, Шарав Балдуу. На украшения всего комплекса было потрачено 1821,2 кг чистого серебра.

источник: Middle Asian News

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