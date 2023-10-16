Армия Израиля: 600 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа на юг

CentralAsia (CA) - Из города Газа на юг анклава эвакуировались 600 тыс. палестинцев, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он предупредил, что израильские военные в ближайшие дни будут наносить мощные удары по северной части сектора Газа, передает The Times of Israel.

«Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы ущерб непричастным гражданам был минимальным. Я подчеркиваю это для всего мира, в этом разница между нами и нашими врагами»,— сказал Хагари.

Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части сектора Газа 13 октября на фоне подготовки к наземной операции в войне против палестинского движения «Хамас». Израильская армия дала жителям на это 24 часа, но столкнулась с критикой со стороны ряда стран и международных организаций. ООН считает, что эвакуация в такой короткий срок невозможна без «разрушительных гуманитарных последствий». По данным организации, до момента эвакуации число перемещенных лиц в анклаве превышало 400 тыс., спустя примерно сутки после требования Израиля свои дома на севере сектора Газа покинули еще десятки тысяч человек.

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию сотнями ракет и захватило несколько населенных пунктов. Позднее Израиль вернул контроль над этими территориями. Сейчас страна ведет ответную операцию: власти устроили блокаду анклава, военные обстреливают его территорию.