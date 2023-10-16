Общие доходы бюджета увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

CentralAsia (MNG) - По предварительным итогам девяти месяцев текущего года общий доход и помощь единого госбюджета достигли 17 трлн тугриков. Это на 5 триллионов тугриков или 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общие расходы и чистые погашаемые кредиты за первые девять месяцев этого года достигли 14,7 трлн тугриков, а сальдо баланса показало прибыль в размере 2,2 трлн тугриков.
Общий объем доходов и помощи единого государственного бюджета в прошлом месяце достиг 2,4 трлн тугриков по сравнению с 816 млрд тугриков за аналогичный период прошлого года, а объем помощи по сбалансированным доходам достиг 2,3 трлн тугриков.
Однако общие расходы и чистые погашаемые кредиты в прошлом месяце достигли 2 триллионов тугриков, а сбалансированный баланс показал прибыль в 340 миллиардов тугриков.