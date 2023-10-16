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Я взял на себя ответственность решить гнилые проблемы города, — новый мэр Улан-Батора
слева: новый мэр и экс-министр Нямбаатар и премьер Оюун-Эрдэнэ
слева: новый мэр и экс-министр Нямбаатар и премьер Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  Нямбаатар Хишгээ, бывший министр юстиции и внутренних дел, назначен губернатором столицы и мэром Улан-Батора.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай вручил печать новоназначенному губернатору столицы и мэру Улан-Батора Нямбаатару Хишгээ.

Премьер-министр сказал: «В рамках своих полномочий, отраженных в Конституции Монголии, Нямбаатар Хишгээ назначается губернатором столицы и мэром Улан-Батора. Надеюсь, что он обратит внимание на проблему коррупции, которая копилась и прогнивала более 30 лет.

Также даю ему поручение разработать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный план реформ в рамках «Видения-2050» и «Политики нового возрождения» и в срочном порядке внести его одобрения Парламентом и Правительством до окончания осенней сессии».

Нямбаатар Хишгээ, недавно назначенный губернатор столицы, сказал: «Я взял на себя ответственность решать гнилые проблемы и утверждать политические документы в городе с населением 1,7 миллиона человек. Я хотел бы заявить, что буду тесно сотрудничать с Парламентом и Правительством, чтобы обеспечить основные права граждан на здоровую и безопасную жизнь».

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