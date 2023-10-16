ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удар и уничтожила одного из главарей ХАМАС Муатаза Ида в Секторе Газа.

По данным ЦАХАЛа, Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности группировки, был убит в результате авиаудара.

Военные заявляют, что в воскресенье они нанесли удары по более чем 250 целям по всему сектору Газы, преимущественно на севере.

По данным ЦАХАЛа, среди целей были военные штабы ХАМАСа и Палестинского исламского джихада, наблюдательные пункты и несколько пусковых установок для ракет.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию сотнями ракет и захватило несколько населенных пунктов. Позднее Израиль вернул контроль над этими территориями. Сейчас страна ведет ответную операцию: власти устроили блокаду анклава, военные обстреливают его территорию.