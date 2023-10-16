В Афганистане произошло третье за неделю землетрясение магнитудой 6,3

CentralAsia (CA) - На западе Афганистана произошло третье за минувшую неделю землетрясение, сообщает «Би-би-си».

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 6,3 км произошло в 34 км от города Герат.

Герат – третий по величине город Афганистана, который расположен неподалеку от границы с Ираном.

По сведениям международной организации «Врачи без границ», два человека погибли, а в больницу Герата поступили более 150 человек, получивших травмы.

Представители «Талибана», который правит Афганистаном с 2021 года, заявили, что в результате предыдущих двух землетрясений погибло более 2000 человек по всей провинции.

Первое землетрясение и многочисленные вторичные толчки в субботу, а также второе землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в среду, сравняли с землей деревни, разрушив сотни домов из сырцового кирпича. Школы, поликлиники и другие общественные здания, также рухнули.

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Землетрясения в Афганистане не редкость, особенно в районе горной системы Гиндукуш, которая располагается на стыке Евразийской и Индостанской тектонических плит.

В июне прошлого года в провинции Пактия произошло землетрясение магнитудой в 5,9, в результате которого погибло более 1000 человек, тогда как десятки тысяч остались без крова над головой.